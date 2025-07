Lavoro irregolare: la Finanza scopre 17 lavoratori in nero Indagini delle fiamme gialle della Tenenza di Montesarchio: 90mila euro di multa

La Guardia di Finanza di Montesarchio ha individuato una società che si è avvalsa di manodopera irregolare, impiegando ben 17 lavoratori completamente in nero e 14 irregolari. Per quest’ultimi il responsabile non hai mai ottemperato ai prescritti obblighi previdenziali ed assistenziali pur risultando regolarmente assunti.

Si tratta di un servizio che segue l’avvio di un’ attività ispettiva che ha consentito ai finanzieri della Tenenza di accertare che la società interessata, negli anni 2022 e 2023, aveva erogato in favore di persone fisiche, somme di denaro che facevano riferimento a compensi per attività lavorativa svolta.

L’analisi economica, effettuata successivamente, ha fatto emergere l’esistenza di rapporti di lavoro mai contrattualizzati e dunque privi di tutele retributive, previdenziali e assistenziali.

Pertanto, per le violazioni accertate, al datore di lavoro sono irrogate sanzioni per un importo totale di circa 90mila euro.