Cocaina, hashish e 16mila euro in contanti: un 31ene arrestato dalla finanza Intervento delle fiamme gialle a Sant'Agata dei Goti

Gli hanno sequestrato droga e denaro, e per questo lo hanno arrestato. E' stata la guardia di finanza a fermare Giuseppe L., 31 anni, di Sant'Agata dei Goti, al quale è stata contestata l'ipotesi di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.

Secondo una prima ricostruzione, nel corso di una lunga perquisizione che ha interessato, con il supporto delle unità di cinofile, anche un'attività di autodemolizione, le fiamme gialle hanno rinvenuto in una scatola, sistemata in una cassaforte, alcune migliaia di euro. Altri soldi – per un importo complessivo di 16mila euro – sono invece stati scovati in una busta, al pari di poco più di 100 grammi di hashish e 8 di cocaina. Il tutto è stato sequestrato, a differenza di tre pistole che sono risultate a salve.

Dichiarato in arresto, il 31enne, su disposizione del pm Licia Fabrizi, è stato sottoposto ai domiciliari. E' difeso dall'avvocato Gerardo Giorgione.