Stiratrice in nero scoperta in una lavanderia dalla finanza Benevento. La verifica delle fiamme gialle. 2) Cerca di truffare un anziano, denunciato dalla Volant

Una sanzione di 1950 euro per aver impiegato una lavoratrice in assenza della comunicazione preventiva di instaurazione del rapporto di lavoro. L'ha irrogata la guardi di finanza dopo una verifica in una lavanderia a Benevento, dove è stata scoperta una dipendente “in nero”, ovvero non regolarmente assunta e priva, pertanto, delle necessarie tutele retributive, previdenziali e assistenziali.

La lavoratrice era addetta, in particolare, alle operazioni di stiratura dei capi di abbigliamento appena lavati.

Cerca di vendere orologi e bracciali dubbi ad un anziano: beccato

E sempre in città, ma ad opera della polizzia, è sato denunciato un napoletano, già noto alle forze dell'ordine, che aveva cercato di truffare un anziano. La Volante lo ha sorpreso mentre tentava di vendere al pensionato orologi e bracciali di scarso valore, proponendoli come elementi di pregio ad un prezzo conveniente.

Alla vista degli agenti, l’uomo ha interrotto la conversazione per risalire nella sua auto, nella quale sono stati rinvenuti diverse buste e cofanetti contenenti orologi e bracciali di dubbia provenienza. Per lui anche il foiglio di via.