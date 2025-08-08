Auto e sorpasso azzardato, per evitarla finisce contro guard rail con una Punto

Momenti di paura, ma per fortuna senza gravi conseguenze, per l'incidente accaduto lungo la statale 372, in direzione Telese. E' qui che, prima dello svincolo di Solopaca, una Punto è finita contro il guard rail.
Al volante una giovane donna di Solopaca che, secondo una prima ricostruzione, si sarebbe schiantata con la sua auto per evitare una macchina il cui conducente stava effettuando, in senso opposto, un sorpasso azzardato.
Sul posto i carabinieri ed il 118, che ha trasportato la ragazza all'ospedale Fatebenefratelli. Inevitabile il rallentamento della circolazione.