Il dramma. La mamma lo trova senza vita nel letto: Francesco aveva 46 anni E' accaduto a Sant'Agata dei Goti

E' stata la mamma a scoprire il dramma. Secondo una prima ricostruzione, non avendolo visto alzarsi, è entrata nella sua stanza e si è trovata di fronte una scena terribile: Francesco, 46 anni, di Sant'Agata dei Goti, era a letto, senza vita.

Ha fatto scattare l'allarme, ma ormai era troppo tardi. Inutili i soccorsi, nulla da fare per l'uomo, probabilmente stroncato da un malore che non gli ha dato scampo.

Francesco lavorava saltuariamente come cameriere, la sua famiglia era già stata segnata da due tragedie, con la scomparsa del papà, vittima di un incidente sul lavoro, e di un fratello. La sua fine ha suscitato una forte commozione nella comunità saticulana, che sabato gli darà l'ultimo saluto.