Guarda chi si vede: topo a zonzo tra zerbino e porta d'ingresso di una casa Benevento. Rione Libertà, la segnalazione di un cittadino - VIDEO

Stava scendendo le scale quando se l'è trovato di fronte. Impossibile non notare quel topo di discrete dimensioni che in tutta tranquillità si muoveva tra lo zerbino e la porta d'ingresso di un appartamento in via Salerno, al rione Libertà. Lui è un condomino che abita al piano superiore: ha cercato di allontanare il roditore, poi ne ha filmato la presenza.

Una presenza che, a sentire il cittadino che ha segnalato la situazione, non costituirebbe una novità. Già in altre occasioni nello stesso stabile, dove in tanti hanno scelto di proteggere gli usci delle loro case con barriere anti-intrusione, sarebbero infatti state registrate situazioni simili, forse agevolate dall'acqua che stagnerebbe nelle cantine. Un problema evidentemente da risolvere.