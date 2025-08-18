Strada Provinciale 9 - Fondo Valle Sabato: Barone chiede intervento del Prefetto L'esponente della Lega: “Un pericolo quotidiano. La Provincia intervenga subito"

Luigi Barone, responsabile Enti Locali della Lega Salvini Premier in Campania torna a parlare di sicurezza stradale e in particolare della Fondovalle Sabato teatro, purtroppo, nei giorni scorsi, di un drammatico incidente stradale nel quale ha perso la vita un 35enne.

L'esponente della Lega lancia ora un appello anche al Prefetto di Benevento.

“Una delle arterie più importanti per la viabilità tra Benevento e Avellino è ormai ridotta a un colabrodo: buche, segnaletica assente, banchine invase da erbacce e nessuna manutenzione da parte della Provincia di Benevento – tuona Barone -.

Incidenti sempre più frequenti, anche mortali… L’ultimo ha portato via un giovane di appena 35 anni. È inaccettabile che si continui a ignorare il grido d’allarme di cittadini, residenti e amministratori”.

Poi l'annuncio: “Questa mattina ho scritto una lettera al Prefetto di Benevento, Raffaela Moscarella, per chiedere un autorevole intervento che sproni la Provincia ad agire subito. Serve un'azione straordinaria per mettere in sicurezza la SP9 e tutelare la vita di chi la percorre ogni giorno e dei residenti che quotidianamente rischiano per uscire di casa.

Tratti come quello di Casale Maccabei e di Rotola sono particolarmente critici e pericolosi: qui servono urgentemente misure di controllo prima che si piangeranno altre vittime.

Non possiamo più accettare che la SP9 resti abbandonata. È ora di passare dalle parole ai fatti, evitando inutili sopralluoghi elettorali, così come accaduto in passato, che sanno soltanto di presa in giro”.