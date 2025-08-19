Auto fuori strada contro un olivo, prende fuoco: 18enne salvo per miracolo FOTO Momenti di paura alle porte di Sant'Agata de' Goti. Giovane soccorso da passante

Un passante si è accorto di quello che stava accadendo e si è precipitato lungo la scarpata tirando fuori dall'abitacolo un giovane che era alla guida di una Fiat Punto Finita contro un olivo innescando un incendio.

E' accaduto la scorsa notte lungo la Provinciale 125, al chilometro 12, alle porte di Sant'Agata de' Goti.

E' qui che un 18enne della Valle Caudina ha perso il controllo della sua Fiat Punto che è finita in una scarpata ed ha poi finito la sua corsa contro un olivo.

In seguito all'urto si è innescato un incendio.

Quelli successivi sono stati momenti di autentico terrore per il giovane che è stato soccorso da un passante che ha notato il bagliore del fuoco in fondo al terreno.

Scattato l'allarme, sul posto sono accorsi i vigili del fuoco del distaccamento di Bonea, i carabinieri e i sanitari del 118 che hanno trasportato in ospedale il malcapitato. Non gravi per fortuna le sue condizioni.