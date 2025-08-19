Polizia Locale di Montesarchio sequestra ambulanza con a bordo un paziente Secondo gli agenti il mezzo effettuava un servizio in maniera abusiva e senza assicurazione

Questa mattina la Polizia Locale di Montesarchio ha sequestrato un’ambulanza che circolava nel centro abitato con a bordo un paziente, priva della prescritta copertura assicurativa e delle autorizzazioni sanitarie necessarie per il trasporto infermi.

Gli agenti, accertata l’irregolarità, hanno immediatamente attivato i soccorsi, facendo intervenire un mezzo regolarmente autorizzato che ha preso in carico l’infermo, garantendo così la regolarità e l'effettività dell’assistenza sanitaria. L’ambulanza abusiva è stata sottoposta a sequestro e per il conducente sono scattate le previste sanzioni.

“Un’operazione che testimonia l’attenzione e la prontezza della nostra Polizia Locale – ha dichiarato il sindaco Carmelo Sandomenico – capace di intervenire con tempestività per tutelare la sicurezza dei cittadini e la salute pubblica. A loro va il nostro ringraziamento per la professionalità dimostrata in un contesto delicato come quello odierno”.

Sulla stessa linea il consigliere delegato alla Polizia Locale Umberto Schipani: “La tutela della legalità e della sicurezza passa anche da controlli costanti e puntuali come quello di oggi. L’amministrazione ha scelto di investire in maniera significativa sul Corpo di Polizia Locale, rafforzandone mezzi e risorse, proprio per garantire maggiore presenza e vigilanza sul territorio”.

