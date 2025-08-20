Bottiglie e cocci di vetro, bicchieri e lattine: quelle serate del chissenefrega Benevento. Via Flora, aiuola e marciapiedi insozzati dall'inciviltà

Il tragitto della civiltà è lungo qualche metro. Evidentemente troppi per chi ha deciso di non percorrerli, mostrando una maleducazione insopportabile.

Via Flora, questa mattina. Per chi frequenta la zona, lo spettacolo non è purtroppo nuovo. In un'aiuola hanno abbandonato di tutto: l'eredità di una serata al ritmo del chissenefrega. Sulla seduta e ai piedi di due panchine ci sono una serie di bottiglie, le hanno scolate e lasciate lì.

Nell'erba sono disseminate altre bottiglie e lattine, sul marciapiede abbondano cocci di vetro oltremodo pericolosi per i pedoni. Su uno dei bordi dell'area sono sistemati, come soldatini in fila, più bicchieri di plastica con tanto di scorzetta di limone ed arancia e di cannuccia. Chi ha ingurgitato la bevanda non si è minimamente posto il problema di riporre il contenitore in un cassonetto dei rifiuti che sorge a poca distanza dallo spazio verde, dove è stato anche scardinato uno dei pali di legno che sorreggono il cartello con il nome dell'azienda che ha 'adottato' l'aiuola.

Una brutta scena in uno degli spicchi di città in cui si verificano situazioni simili. Figlie dell'assenza di rispetto per il bene pubblico, di una disattenzione che fa rabbia.