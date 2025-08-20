Anche operai forestali Comunità Montana in campo per ricerche di Nicola Paolozza Presteranno supporto alle squadre della protezione civile già impegnate nelle ricerche

"Anche alcune squadre formate da operai forestali della Comunità Montana del Fortore forniranno supporto alle ricerche di Nicola Paolozza. La decisione è stata presa di concerto con il sindaco di Baselice Massimo Maddalena che sta operando anche in stretto contatto con la Prefettura di Benevento. Le squadre di operai della Comunità Montana presteranno supporto, nei limiti del possibile, a quelle di Protezione Civile già impegnate nelle ricerche". Ad annunciarlo il presidente Zaccaria Spina.



Nicola Paolozza, all’epoca del suo impegno politico come sindaco di Baselice - si legge in una nota - ha anche ricoperto la carica di amministratore della Comunità Montana del Fortore, in qualità di consigliere e di assessore.

“Daremo anche noi il nostro piccolo contributo alle ricerche - spiega il presidente Zaccaria Spina - nel tentativo di facilitarle visto che i forestali della Comunità Montana del Fortore conoscono in maniera approfondita il territorio e le zone montane più impervie, nella concreta speranza che Nicola possa essere ritrovato in buone condizioni e che possa far ritorno a casa quanto prima".