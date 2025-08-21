Furti d'auto. Bloccate due persone: un veicolo sequestrato e uno restituito Operazione di Polizia e Carabinieri alle porte di Benevento: Fiat Panda recuperata lungo l'Appia

Due persone bloccate e denunciate per ricettazione a bordo di un'auto, poi sequestrata e una Fiat Panda rubata restituita al proprietario.

Questo il bilancio di una notte movimentata a Benevento dove Polizia e Carabinieri hanno messo a segno un'operazione congiunta.

Secondo una prima ricostruzione, una Fiat Panda, rubata l'altra sera in città, è stata intercettata dalle forze dell'ordine mentre si allontanava in direzione di Montesarchio.

Quando è scattato l'allarme dalla Sala Operativa, gli agenti della Volante e i militari del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Benevento hanno intercettato e fermato il veicolo rubato lungo la Statale Appia con a bordo uno dei due fermati e una Fiat Punto, poi sequestrata, con alla guida l'altra persona.

Si tratta di un napoletano e un casertano che dopo l'identificazione sono stati denunciati.

La Panda è stata restituita al proprietario, mentre la Fiat Punto è stata sequestrata. Un'operazione congiunta tra polizia e carabinieri che ha consentito l'identificazione dei due e il recupero del veicolo rubato.