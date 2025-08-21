Perde il controllo della sua Fiat 600 che si ribalta in pieno centro storico E' accaduto a Benevento: ferita una donna e traffico in tilt

Momenti di paura questa mattina tra via Rummo e via Bosco Lucarelli, nella zona interessata dal cantiere per la ristrutturazione dell'ex complesso delle Orsoline per un incidente stradale che ha visto coinvolto una donna alla guida di una Fiat 600.

dopo aver perso il controllo, il veicolo ha prima impattato contro i paletti dissuasori installati lungo il cantiere, nel tratto in discesa che collega via Rummo a via Torre della Catena, per poi urtare il marciapiede e ribaltarsi su un fianco.

Scattato l'allarme, sul posto sono accorsi i sanitari del 118, gli agenti della Volante e la Polizia Municipale che ha effettuato i rilievi.

Traffico in tilt nella zona del Duomo e via Rummo a causa della chiusura dell'unica arteria percorsa da chi da piazza Orsini deve raggiungere la zona del Rione Libertà e via Torre della Catena.