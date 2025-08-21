E' in carcere, le assegnano una casa popolare ma è già occupata Benevento. Il caso di una 44enne

Le assegnano un alloggio popolare, ma scopre che è già occupato. Non è purtroppo una novità, ma nel caso specifico l'episodio è connotato dalla condizione in cui si trova la persona interessata. E' Alessia Petrucciani, 44 anni, di Benevento, in carcere dallo scorso 23 luglio per concorso nel tentato omicidio di Annarita Taddeo, viva per miracolo dopo essere stata centrata alla fronte da un colpo di pistola.

A ricostruire la vicenda è l'avvocato Fabio Ficedolo, punto di partenza l'attribuzione di un appartamento alla sua assistita, con un provvedimento che le viene notificato a Capodimonte. Il legale ottiene la delega per l'operazione di consegna dell'abitazione, ma quando giunge sul posto con i dipendenti del Comune, la trova già occupata.

Un ostacolo lungo la strada di un'eventuale attenuazione della misura a carico della 44enne che, fa notare il difensore, in caso di concessione dei domiciliari non saprebbe dove andare.

Nell'appartamento, abitato da un anziano deceduto pochi giorni fa, vive adesso una donna che si occupava delle pulizie dell'alloggio. È assistita dall'avvocato Daniele Cella.