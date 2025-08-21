A Campomarino rubata auto invalido sannita: "Mi serve per andare in ospedale" "Restituitemi l'auto, devo raggiungere il Policlinico Gemelli per i controlli"

"Restituitemi la macchina. È fondamentale per raggiungere il Gemelli di Roma per i controlli continui a cui devo sottopormi”. Questo l'appello di un pensionato di Benevento con gravi problemi di salute a cui hanno rubato l'auto utilizzata dal figlio per raggiungere Campomarino Lido.

Il furto lungo la costa molisana nella notte tra il 19 e 20 agosto, intorno alle 2 di notte, in un parcheggio.

Il pensionato, da Benevento dove si trova, impossibilitato ora a raggiungere il Policlinico per controlli ad un delicato impianto di elettrostimolazione midollare, chiede ai malviventi la restituzione della sua Fiat Panda. “Sono un invalido al cento per cento - ha dichiarato all'Ansa - e ora senza l'auto ho molte difficoltà a sottopormi ai controlli sanitari".

Il furto è stato immediatamente denunciato dal figlio del pensionato.