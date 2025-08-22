Guida auto rubata ad Avellino, 22enne di Benevento arrestato al rione Ferrovia Ai domiciliari un 22enne bloccato dalla Volante

Lo hanno arrestato per ricettazione, perchè sorpreso al volante di un'auto rubata ad Avellino. Nel mirino della Volante è finito Gerardo T. un 22enne di Benevento, femato nella serata di ieri in via Nuzzolo, al rione Ferrovia. Secondo una prima ricostruzione, era alla guida di una Ford risultata trafugata nel capoluogo irpino, la cui presenza in città non era ovviamente sfuggita al sistema di sorveglianza della sala operativa della Questura.

Da qui la seganlazione e la ricerca della macchina da parte degli agenti. Su disposizione del pm Flavia Felaco, il 22enne è stato sottoposto ai domiciliari.