Due fucili, uno a canne mozze, e centinaia di munizioni: arrestati lui e lei Benevento. Blitz della Mobile ad Epitaffio, in carcere un 34enne ed una 31enne

In quel borsone c'era un po' di tutto: armi e munizioni. L'ho trovato nell'erba e l'ho consegnato a lui, avrebbe provato a giustificarsi Emanuela S., 31 anni.

Lui è Davide C., 34 anni, sono di Benevento ed entrambi sono stati arrestati nel cuore della notte dalla Mobile. Il blitz degli agenti del vicequestore Flavio Tranquillo è scattato alla contrada Epitaffio: prima con il controllo di una persona, che sarebbe stata vista uscire dall'abitazione del 34enne, trovata in possesso di una dose di cocaina, poi con la perquisizione della casa.

Niente droga, ma la 'visita' ha consentito di rinvenire un borsone nel quale erano custoditi due fucili, uno a canne mozze, e oltre 200 munizioni di vario calibro. I due sono stati condotti negli uffici della Questura, dove li ha poi raggiunti il loro difensore, l'avvocato Michee Ciruolo, e dichiarati in arresto; quindi, su disposizione del pm Flavia Felaco, trasferiti presso il carcere di contrada Capodimonte, in attesa dell'udienza di convalida dinanzi al Gip.