Festa agriturismo, 300 persone a bocca asciutta: ecco carabinieri, vigili e Asl

Hanno sequestrato l'area di 600 metri quadri, antistante un agriturismo alle porte di Benevento, dove era in corso una festa, le attrezzature (casse acustiche, consolle digitale, luci e bancone bevande) usate e 50 chili di prodotti alimentari risultati privi della necessaria tracciabilità.
Da una parte la presunta assenza delle autorizzazioni e della documentazione (su misure di sicurezza e prevzione) per l'evento, dall'altra carenze igienico sanitarie che hanno determinato lo stop dell'attività di ristorazione. E' il bilancio dei controlli eseguiti da carabinieri, polizia locale e Asl nella struttura, mentre si stava svolgendo, con la partecipazione di 300 persone,un'attività di pubblico spettacolo. La titolare dell'agriturismo e due organizzatori sono stati denunciati. Scoperto anche un lavoratore in nero minorenne.
Un involucro contenente un pugnale da caccia con una lama di 20 centimetri e un manico di 13, di cui ha cercato di liberarsi gettandolo dala finestra, è stato invece sequestrato dai militari , in città, ad un 22enne egiziano, denunciato per detenzione abusiva di armi e segnalato come consumatore perchè trovato in possesso di circa 2 grammi di hashish.