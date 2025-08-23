Festa agriturismo, 300 persone a bocca asciutta: ecco carabinieri, vigili e Asl Benevento. Sequestrati area e attrezzature dell'evento e 50 chili di prodotti alimentari

Hanno sequestrato l'area di 600 metri quadri, antistante un agriturismo alle porte di Benevento, dove era in corso una festa, le attrezzature (casse acustiche, consolle digitale, luci e bancone bevande) usate e 50 chili di prodotti alimentari risultati privi della necessaria tracciabilità.

Da una parte la presunta assenza delle autorizzazioni e della documentazione (su misure di sicurezza e prevzione) per l'evento, dall'altra carenze igienico sanitarie che hanno determinato lo stop dell'attività di ristorazione. E' il bilancio dei controlli eseguiti da carabinieri, polizia locale e Asl nella struttura, mentre si stava svolgendo, con la partecipazione di 300 persone,un'attività di pubblico spettacolo. La titolare dell'agriturismo e due organizzatori sono stati denunciati. Scoperto anche un lavoratore in nero minorenne.

Un involucro contenente un pugnale da caccia con una lama di 20 centimetri e un manico di 13, di cui ha cercato di liberarsi gettandolo dala finestra, è stato invece sequestrato dai militari , in città, ad un 22enne egiziano, denunciato per detenzione abusiva di armi e segnalato come consumatore perchè trovato in possesso di circa 2 grammi di hashish.