Baselice. Anche il Soccorso Alpino in campo per le ricerche dell'ex sindaco Al lavoro con Misericordia, Vigili del Fuoco, cittadini e forze dell'ordine

Anche il Soccorso Alpino e Speleologico della Campania è coinvolto nelle ricerche a Baselice dell'ex sindaco Nicola Paolozza, 70 anni scomparso ormai da giorni.

“Attivati dalla Prefettura di Benevento, secondo il piano di ricerca per le persone scomparse, da giovedì 21 agosto siamo impegnati nelle attività di ricerca del settantenne scomparso da Baselice da lunedì 11 agosto” spiegano i responsabili del CNSAS.

Le squadre del Soccorso Alpino e Speleologico della Campania stanno perlustrando le zone più impervie dell'area in cui si sono concentrate le ricerche dei giorni scorsi. Suddividendo l'area di interesse in varie zone, i tecnici del CNSAS della Campania stanno ispezionando tutti i punti meno agevoli da percorrere.

E da questa mattina sulle colline di Baselice in azione nuovamente anche i volontari della Misericordia che da giorni stanno partecipando alle ricerche al pari dei volontari.

Un mistero la scomparsa dell'ex sindaco (dal '95 al '99) che è alto 1.70 m, ha una corporatura media e capelli brizzolati e corti. Le ricerche, che stanno riguardando la zona tra Lame vecchie e nuove, che Paolozza frequenta per le sue passeggiate.