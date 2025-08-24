Mietitrebbia in fiamme a Foglianise e centinaia di rotoballe nel Fortore Vigili del fuoco in azione in Valle Vitulanese, ieri nel Fortore e proseguono ricerche ex sindaco

Ore di lavoro per i vigili del fuoco del comando provinciale di Benevento. Numerosi gli interventi a cui hanno dovuto far fronte i pompieri di contrada Capodimonte e dei quattro distaccamenti dislocati in provincia nonostante la pioggia abbia per fortuna bloccato gli incendi di sterpaglie e boschi.

L'ultimo intervento questa mattina a Foglianise dove due squadre sono accorse presso un'azienda agricola per l'incendio che ha interessato una mietitrebbia all'interno di un capannone. Danni al mezzo e alla struttura.

Da ieri invece il distaccamento di San Marco dei Cavoti con l'ausilio dell'autobotte di Benevento è al lavoro per spegnere l'incendio che ha divorato centinaia di rotoballe di paglia e fino sistemate in un capannone a Castelfranco in Miscano. Anche in questo caso lavoro lungo – l'intervento è ancora in corso per lo smassamento del materiale – e danni ingenti.

Distaccamento di Bonea questa notte in azione nel territorio di Roccabascerana, in provincia di Avellino – per l'incendio di un'auto all'interno del piazzale di una rivendita di veicoli. In questo caso sul posto anche i carabinieri.

Proseguono invece le ricerche dell'ex sindaco di Baselice, Paolozza, scomparso ormai da giorni. In campo vigili del fuoco, volontari e soccorso alpino.