Cazzotti a gogò, poi uno danneggia auto dell'altro e si schianta contro piscina Episodio ad Apice, a luglio colpi di pistola sotto un'abitazione

E' il sequel di una storia di cui ci siamo occupati già oltre un mese fa, raccontando i colpi di pistola esplosi in aria, nella notte, sotto l'abitazione ad Apice di uno dei contendenti. E' un 26enne, ha qualche anno in più dell'altro, sono i protagonisti di una rivalità sottesa, a quanto pare, da motivi sentimentali.

Ieri sera, secondo una prima ricostruzione, la nuova puntata di quella che sembra avere i tratti di una telenovela sudamericana, complice l'incrocio dinanzi ad un bar diventato il teatro di una lite a colpi di pugni dati e ricevuti, con problemi anche per qualche tavolino dell'attività commerciale.

Una zuffa alla quale avrebbe fatto seguito l''invasione' compiuta con la sua auto dal più giovane nel cortile di casa dell'altro. Macchine in sosta danneggiate e, infine, lo schianto contro una piscina. Una bravata conclusa con l'arrivo dei carabinieri, che hanno aggiunto un ulteriore tassello al lavoro investigativo già in corso, supportato anche dalla denuncia della parte offesa, rappresentata dall'avvocato Fabio Ficedolo.