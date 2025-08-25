Il generale La Gala a Benevento per salutare carabinieri in servizio nel Sannio Visita presso il comando provinciale dell'Arma

Questa mattina il generale di Divisione Canio Giuseppe La Gala, comandante della Legione Carabinieri Campania ha fatto tappa a Benevento per salutare i carabinieri del Comando Provinciale, poiché nelle prossime settimane lascerà Napoli per assumere il prestigioso incarico di Comandante della Scuola Ufficiali Carabinieri di Roma, istituto militare di rango universitario, che cura la formazione dei quadri ufficiali dell’Arma dei Carabinieri.

L’Alto Ufficiale, accolto dal comandante provinciale Enrico Calandro, ha incontrato il personale della sede e delle Stazioni Carabinieri presenti nella provincia, una rappresentanza dei reparti speciali e dei carabinieri forestali, nonché il personale in congedo dell’Associazione Nazionale Carabinieri e dell’Associazione Nazionale Forestali.

Nel corso dell’incontro, il generale La Gala ha ringraziato tutti i militari per la professionalità e l’abnegazione quotidianamente profusi nello svolgimento del servizio istituzionale e per gli importanti risultati ottenuti nell’azione di prevenzione e contrasto a tutte le forme di illegalità.

In particolare, il Comandante della Legione ha sottolineato l’importanza della quotidiana attività di controllo del territorio svolta dalle pattuglie dei Nuclei Radiomobili e delle Stazioni Carabinieri, ricordando le ultime operazioni svolte dai reparti dell’Arma nella provincia: l’indagine per spaccio di sostanze stupefacenti nei comuni di Benevento, Telese Terme e in provincia di Caserta, conclusa il 30 maggio scorso con l’esecuzione di 12 misure cautelari; l’arresto del 19 giugno scorso di 3 soggetti autori di rapine in danno di uffici postali e istituti bancari nelle province di Benevento, Salerno e Potenza; l’operazione del 17 luglio scorso che ha portato all’arresto di 2 soggetti napoletani autori di decine di furti su autovetture commessi in tutto il territorio regionale.

Prima di lasciare il Sannio, il Generale La Gala ha esortato i Carabinieri a continuare a fornire risposte sempre più tempestive ed efficaci alla domanda di vicinanza e sicurezza della popolazione, con particolare attenzione alla tutela delle fasce più deboli.