Scoperte trecento piante di marijuana, arrestata una coppia

E' accaduto a San Giorgio la Molara, intervento dei carabinieri

scoperte trecento piante di marijuana arrestata una coppia
San Giorgio La Molara.  

Le notizie sono ancora frammentarie, quelle circolate in paese raccontano un blitz dei carabinieri e l'arresto di due persone. Si tratta di Marco C., 45 anni, e della compagna, di San Giorgio La Molara, ai quali è stata contestata una ipotesi di coltivazione di sostanze stupefacenti.

Secondo una prima ricostruzione, i militari avrebbero scoperto in un terreno 300 piante di canapa indiana di diversa altezza che sono state ovviamente sequestrate. Difesi dall'avvocato Federico Paolucci, i due indagati sono stati sottoposti su disposizione del pm Flavia Felaco ai domiciliari, dove si trovano in attesa dell'udienza di convalda dinanzi al Gip.

