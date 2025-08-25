Scoperte trecento piante di marijuana, arrestata una coppia E' accaduto a San Giorgio la Molara, intervento dei carabinieri

Le notizie sono ancora frammentarie, quelle circolate in paese raccontano un blitz dei carabinieri e l'arresto di due persone. Si tratta di Marco C., 45 anni, e della compagna, di San Giorgio La Molara, ai quali è stata contestata una ipotesi di coltivazione di sostanze stupefacenti.

Secondo una prima ricostruzione, i militari avrebbero scoperto in un terreno 300 piante di canapa indiana di diversa altezza che sono state ovviamente sequestrate. Difesi dall'avvocato Federico Paolucci, i due indagati sono stati sottoposti su disposizione del pm Flavia Felaco ai domiciliari, dove si trovano in attesa dell'udienza di convalda dinanzi al Gip.