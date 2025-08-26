Muore a 38 anni, lascia due bimbi e la volontà di donare i suoi organi Il dramma. La vittima, originaria di Napoli, risiedeva da anni ad Airola

Una persona bravissima e generosa che, a sentire chi lo conosceva, aveva sempre espresso la sua volontà di donare gli organi. Era fatto così Gennaro Cozzolino, 38 anni, origini napoletane ma da tempo residente ad Airola con la moglie e due bimbi.

Lavorava per una ditta di abbigliamento sportivo, l'orologio della sua esistenza si è fermato per sempre nel corso della notte in ospedale, dove era stato trasportato venerdì dopo un terribile incidente accaduto lungo l'autostrada A30 Caserta-Salerno, all'altezza dell'uscita Nocera-Pagani, in direzione sud.

Era al volante di una Fiat Punto, violentissimo l'impatto con un autoarticolato, in seguito al quale la macchina era rimasta incastrata, con la parte anteriore distrutta, tra il guard rail ed il mezzo pesante.

Estratto dalle lamiere, Gennaro, per tutti Genni, era sttao soccorso e trasportato in ospedale, dove gli sforzi dei medici non hanno sortito l'effetto sperato. Quando la tragica notizia si è diffusa sono state tante le reazioni sui social per il drammatico destinodel giovane.