Guardia di Finanza. Servizi antidroga nel Sannio: sequestri e segnalazioni Fiamme gialle in azione a Benevento e in alcuni centri della provincia

Servizi antidroga della Guardia di Finanza in numerosi centri del Sannio e anche con l'impiego di unità cinofile del Gruppo Pronto Impiego di Napoli.

Nello specifico, militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Benevento, del Gruppo di Benevento e delle dipendenti Tenenze di Solopaca e Montesarchio hanno controllato numerose persone alcune delle quali trovate in possesso di droga.

In particolare, i militari della Tenenza di Montesarchio hanno sottoposto a sequestro lungo la statale Appia, all’altezza di Paolisi, 1 grammo di hashish rinvenuto al seguito di un cittadino italiano. Il giorno successivo, presso il Rione Libertà di Benevento, in via Silvio Pellico, i militari del Gruppo di Benevento, durante un turno di servizio a disposizione del numero di pubblica utilità “117”, hanno sorpreso un uomo che, alla vista dei militari in auto a bordo dell’autovettura con i colori d’istituto, si è disfatto di circa 12 grammi di marijuana. Grazie alla prontezza e tempestività dei militari l'uomo è stato fermato e segnalato alla Prefettura. Sempre a Benevento, in via Bonazzi, i finanzieri del Gruppo hanno sequestrato a altri 3 grammi di hashish ad un uomo. Infine, i militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Benevento hanno sottoposto a sequestro 1 grammo di cocaina.

I detentori della sostanza stupefacente sono stati segnalati alla Prefettura di Benevento.