Non vuole lasciare locali occupati abusivamente ed incendia dei rifiuti Benevento. Protagonista un cittadino egiziano. 2) Foglio di via per tre rumeni

Lo hanno denunciato per tentata estorsione. Nel mirino della Squadra mobile è finito un cittadino egiziano, regolarmente in Italia, ritenuto responsabile delle condotte mantenute nei confronti del proprietario di uno stabile nella zona del rione Libertà, che lo conosceva.

Di fronte alla richiesta di quest'ultimo di liberare alcuni locali occupati abusivamente, l'uomo avrebbe incendiato dei rifiuti, scatenando un incendio poi domato dai vigili del fuoco, e si sarebbe allontanato. Gli agenti lo hanno rintracciato e condotto in Questura, dove è stato denunciato. Sequestrato anche l'accendino che avrebbe usato per appiccare le fiamme.

E sempre la polizia, ma la Volant,e ha controllato un'auto con targa rumena con a bordo quattro persone. Si trattava di quattro persone di nazionalità rumena- tra loro un minore – residenti a Foggia e già noti alle forze dell'ordine. Per i tre maggiorenni è scattato il foglio di via obbligatorio con divieto a tornare a Benevento per tre anni.