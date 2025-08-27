Continua il mistero: sospese le ricerche dell'ex sindaco di Baselice, Paolozza Il 70enne è sparito dall'11 luglio, oggi riunione in Prefettura

Sembra sparito nel nulla. Un mistero lungo quindici giorni quello dell'ex sindaco di Baselice, Nicola Paolozza, 70 anni, di cui non si hanno più notizie dall'11 luglio. Da stasera le ricerche sono sospese, saranno riprese se emergerà qualche elemento utile.

E' quanto deciso nel corso di una riunione in Prefettura, dopo una giornata trascorsa aggrappandosi alla speranza che le unità cinofile restituissero qualche novità. Niente di niente, nonostante lo sforzo senza soste di forze dell'ordine, vigili del fuoco, Misericordia e volontari della Protezione civile, supportati da elicotteri e droni in un territorio con numerose asperità. Di Paolozza non si sa più nulla, il suo telefono è muto, ha lasciato a casa i documenti.

L'ultima immagine è arrivata dalla telecamera di un negozio nel quale era entrato per comprare dei guanti. Mancava poco alle 18 dell'11 agosto, tra le mani aveva il secchio usato per contenere le more raccolte durante le passeggiate quotidiane in una zona precisa del paese.

La sua foto era stata immediatamente diffusa dalla Prefettura, compare anche sul sito di Chi l'ha visto?, la trasmissione di Rai 3 che riaprirà i battenti la prossima settimana. Dove è finito Paolozza' Si è allontanato volontariamente, è rimasto vittima di un incidente o di qualcuno?