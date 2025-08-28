Oggi l'autopsia, domani l'addio a Genni, 38 anni, che aveva un cuore grande Airola. La Procura di Nocera inferiore ha anche disposto una consulenza su dinamica dell'impatto

Oggi l'autopsia con i prelievi necessari agli ersami istologici e tossicologici, domani l'ultimo saluto a Gennaro Cozzolino, 38 anni, origini napoletane ma da tempo residente ad Airola, morto nella notte tra lunedì e martedì dopo un terribile incidente accaduto il 22 agosto lungo l'autostrada A30 Caserta-Salerno, all'altezza dell'uscita Nocera-Pagani, in direzione sud.

Questa mattina, presso la Procura di Nocera Inferiore, l'affidamento dell'incarico al medcio legale scelto dal Pm nel corso di una udienza per la quale sono state 'avvisate', per consentire loro la nomina di uno specialista di fiducia, le parti interessate: la moglie e i due figli minori, rappresentati dall'avvocato Giovanni Papa, i genitori e la sorella della vittima, assistiti dall'avvocato Vincenzo Megna, e l'unico indagato: un 35enne originario del Mali, residente a Cardito, dipendente di una ditta, che era al volante dell'autoarticolato che aveva impattato con la Fiat Punto condotta da Genni. Da definire la dinamica dello scontro, al centro di una consulenza che, disposta dal Pm, inizierà il 1 settembre.

Nella giornata di domani i funerali del 38enne, che aveva sempre espresso la volontà, esaudita, di donare gli organi. Uno straordinario gesto d'amore che ha consentito di salvare altre vite.