Condannato per droga, lascia carcere e finirà di scontare pena ai domiciliari La decisione del magistrato di Sorveglianza per un 57enne di Montesarchio

Dal carcere ai domiciliari, dove finirà di scontare la pena. E' quanto stabilito dal magistrato di Sorveglianza di Avellino per Giuseppe Duilio (avvocato Michele Ciruolo), 57 anni, di Montesarchio.

Nel maggio 2024 Duilio era stato condannato a 3 anni e 4 mesi con rito abbreviato, dal gup Maria Di Carlo, per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti: 100 grammi di hashish che i carabinieri gli avevano trovato in un marsupio. Una condanna diventata definitiva a settembre, con una pena che terminerà nel febbraio 2026. Un lasso di tempo ormai prossimo, un elementto che ha inciso sulla decisione del giudice, al pari del comportamento mantenuto dall'uomo durante la permanenza in carcere. Da qui l'accoglimento dell'istanza della difesa e la concessione dei domiciliari.