Esce con la moto, non rientra: lo trovano morto in terreno di fianco al raccordo Il dramma. La vittima dell'incidente è un 48enne gommista di Apice

Lo hanno trovato senza vita ai margini della carreggiata del raccordo autostradale, circa un chilometro dopo il casello di Castel del Lago, in direzione di Benevento. La vittima è Luigi R., un 48enne gommista di Apice, rimasto vittima - secondo una prima ricostruzione - di un incidente con la sua moto.

Di lui non si avevano notizie dalla tarda serata di ieri, quando non era rincasato. Questa mattina la scoperta del dramma, con la moto - una Bmw R1000- rinvenuta da un agricoltore in un terreno che costeggia il tratto stradale, dove era evidentemente 'atterrata' dopo un impatto che non ha dato scampo al 48enne. Il corpo era invece accanto alla rete di recinzione che divide la strada dai fondi adiacenti.

Resta da capire se qualcuno lo abbia urtato, mandandolo fuori strada, o se ci sia finito dopo aver perso il controllo del mezzo per un malore. Sul posto 118, polizia stradale e vigili del fuoco. La salma sarà trasferita all'obitorio del San Pio, a disposizione del pm Luigi Barbato.

Sposato e padre di una bimba in tenera età, l'uomo era titolare di un'attività commerciale molto accorsata e, in passato, anche con una sede a Capodimonte. I suoi familiari sono assistiti dall'avvocato Franco Errico.