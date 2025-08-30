Aggredisce un condomino, nell'abitazione gli agenti trovano una katana Benevento. Un 35enne nel mirino della polizia per lesioni e minacce

Lesioni e minacce: sono le ipotesi di reato contestate ad un 35enne di Benevento, già noto alle forze dell'ordine, al quale sono anche stati sequestrati mezzo grammo di hashish e una katana.

E' ritenuto il protagonista di un episodio accaduto in mattinata: secondo una prima ricostruzione, tutto è iniziato con la segnalazione alla Questura di una lite al rione Libertà. Quando gli agenti della Volante sono arrivati sul posto, hanno raccolto le dichiarazioni di un condomino che lamentava di essere stato aggredito dal giovane con un'arma.

Da qui la perquisizione dell'abitazione del 35enne, nella quale sono state rinvenute una katana che era stata nascosta e copie di banconote.

Non è finita: ispezionando le aree condominiali, i poliziotti hanno scoperto alcune munizioni, anch'esse ovviamente sequestrate. Il 35enne è stato condotto in Questura, per lui l'avvocato Fabio Ficedolo.