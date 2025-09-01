Auto si schianta contro camion della raccolta dei rifiuti, paura lungo l'Appia

Paura lungo la statale Appia, questa mattina, per un incidente accaduto alle porte di Arpaia. E' qui che, secondo una prima riocstruzione, e per cause in corso di accertamento, una Cinquecento si è schiantata contro un camion dei rifiuti in quel momento fermo per la raccolta dei rifiuti e con l'autista a bordo.
Al volante dell'auto un 60enne di Avella, che, soccorso dal 118, è stato trasportato in ospedale. Violente l'impatto. pesantemenrte danneggiata la machina nella parte anteriore. Sul posto sono intervenuti i carabinieri ed i vgili del fuoco di Bonea.