Apprensione a S. Salvatore: va a funghi, nessuna traccia del sindaco Romano Nessuna notizia dell'avvocato, ricerche in corso sul Matese

Sono momenti di apprensione quelli che i familiari dell'avvocato Fabio Massimo Romano, 60 anni una settimana fa, sindaco di San Salvatore Telesino, stanno vivendo. Di lui non si hanno notizie da diverse ore: secondo una prima ricostruzione, in mattinata sarebbe uscito con un'altra persona alla ricerca di funghi sul Matese, in territorio di Piedimonte.

I due si sarebbero poi persi di vista, Romano non è tornato a casa. Il suo celluare squilla, nessuna risposta. Scattato l'allarme, i carabinieri hanno avviato le ricerche.