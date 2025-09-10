Scontro tra una moto e un'auto, muore un giovane pizzaiolo Dramma a Pietrelcina, la vittima è un 25enne. Disposta l'autopsia

Dramma a Pietrelcina, dove un giovane ha perso la vita in un incidente nella zona del passaggio a livello. Secondo una prima ricostruzione, il 25enne - Umberto Cardone.- era in sella ad una moto Guzzi che si è scontrata con una Punto, poi finita contro un muretto, guidata da una 50enne di Pietrelcina e con a bordo anche un'altra donna.

Ad avere la peggio è stato il centauro, che lavorava con il papà in una nota pizzeria - ristorante di Pietrelcina. Per lui i soccorsi si sono purtroppo rivelati inutili. Sul posto le forze dell'ordine, i vigili del fuoco e il 118.

Da definire la dinamica dell'impatto, tra le ipotesi anche quella che la moto abbia prima urtato un fuoristrada condotto da una persona di Pesco Sannita. La salma sarà trasferita presso l'obitorio del San Pio, a disposizione del pm Marilia Capitanio per i necessari accertamenti curati dal medico legale Emilio D'Oro, che nei prossimi giorni procederà all'autopsia

Appena la terribile notizia si è diffusa in paese, è stata fortissima la commozione per la tragica fine toccata al giovane, molto conosciuto anche per l'attività commerciale che la famiglia, travolta dal dolore, gestisce da anni. Un ragazzo solare, molto bravo nel lavoro che svolgeva nel locale anche con un fratello: lo descrivono così quanti conoscevano ed apprezzavano Umberto. L'ennesima vittima della strada in questa estate che non sarà facile da dmenticare.