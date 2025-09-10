Accusato di aver ceduto dosi di droga in piazza, arrestato un 61enne Montesarchio. Fermato dai carabinieri, l'uomo è ai domiciliari

Lo hanno arrestato perchè avrebbe ceduto alcune dosi di sostanze stupefacente. Nel mirino dei carabinieri della locale Compagnia è finito Vincenzo A., 61 anni, di Montesarchio, già noto alle forze dell'ordine.

Secondo una prima ricostruzione, i militari hanno fermato due acquirenti che, trovati in possesso della droga, avrebbero amesso di averla acquistata dall'indagato.

Il 61enne era in piazza Umberto I, una perquisizione ha consentito di rinvenire e sequestrare 9 grammi di hashish. Dichiarato in arresto, l'uomo, difeso dall'avvocato Mario Cecere, è stato sottoposto ai domiciliari su disposizione del pm Marilia Capitanio.