Maltratta moglie e figlie, ora non può avvicinarle ed ha il braccialetto Airola. La misura a carico di un 65enne

Non può avvicinare le persone offese e i luoghi che frequentano. E' la misura, corredata dal braccialetto elettronico, ed eseguita dagli agenti della sezione di pg della polizia presso la Procura, applicata dal Gip ad un 65enne di Airola indagato per maltrattamenti nei confronti della moglie e delle due figlie. Alle quali, sostengono gli inquirenti, avrebbe inflitto "vessazioni e sofferenze abituali, perpetrando ripetuti atti di violenza fisica, psichica e verbale, proferendo ingiurie e minacce e costringendole a subire una condizione di assoggettamento economico e privazioni ed umiliazioni, reiterate per molti anni con modalità odiose e intollerabili, fino a quando le donne sono state costrette ad abbandonare l’abitazione familiare". E' difeso dall'avvocato Vittorio Fucci.