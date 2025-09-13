Minaccia un vicino, ti spacco la faccia, ti uccido: scatta misura di sicurezza Libertà vigilata per un uomo di San Salvatore Telesino che dovrà continuare a recarsi al Cim

Libertà vigilata presso il suo domicilio e obbligo di continuare a seguire il percorso terapeutico presso il Csm di Puglianello. E' la misura di sicurezza decisa dal gip Salvatore Perrotta per un uomo di San Salvatore Telesino sott'inchiesta per stalking ai danni del vicino.

Secondo gli inquirenti, l'indagato, che una perizia psichiatrica curata dal dottore Teofilo Golia ha definito parzialmente incapace di intendere e di volere al momento dei fatti, è stato chiamato in causa per i comportamenti che avrebbe mantenuto dal dicembre 2023, con condotta perdurante, nei confronti di un vicino di casa: lo avrebbe ingiuriato, si sarebbe appostato all'esterno dell'abitazione del malcapitato, di giorno e anche durante le ore notturne, urlandogli di scendere e minacciandolo di spaccargli la faccia e anche di ucciderlo, come sarebbe accaduto nella notte del 1 luglio 2024. E' difeso dall'avvocato Andrea Tranfaglia.