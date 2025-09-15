In casa fucili e cartucce a palla e pallettoni: arrestato un 58enne Bucciano. Fermato dai carabinieri, l'uomo è ai domiciliari

Detenzione illegale di armi e munizioni: è l'ipotesi di reato per la quale i carabinieri di Montesarchio hanno arrestato Carmine S., 58 anni, di Bucciano, sottoposto ai domiciliari su disposizione del pm Chiara Maria Marcaccio.

Nel corso di una perquisizione dell'abitazione i militari hanno rinvenuto e sequestrato un fucile calbro 12 con matricola abrasa, canna e calcio mozzati, e una decina di cartucce a palla e pallettoni di diverso calibro. In un locale di pertinenza della casa sono invece stati scoperti una carabina, altre centocinquanta cartucce, sempre di vario calibro, alcune ogive e una quarantina di detonatori non elettrici in alluminio.

Difeso dall'avvocato Ettore Marcarelli, l'indagato comparirà domani, per la convalida, dinanzi al gip Pietro Vinetti, al quale, se lo vorrà, potrà fornire la sua versione sui fatti che gli sono stati contestati.