Addio, Umberto: mancheranno la tua educazione e l'amore per il lavoro Pietrelcina. Oggi l'autopsia del 25enne pizzaiolo morto mercoledì scorso in un incidente

Era educato e cortese, accoglieva tutti con il suo sorriso disarmante, con la passione che mostrava nel suo lavoro. Umberto Cardone, il 25enne pizzaiolo di Pietrelcina morto il 10 settembre in un terribile incidente accaduto alle porte del paese, nei pressi del passaggio a livello, era così.

Oggi l'autopsia, che nella tarda il pm Marilia Capitanio ha affidato al medico legale Emilio D'Oro, subito dopo impegnato con l'esecuzione dell'esame presso l'obitorio del San Pio. Domani, probabilmente, i funerali del giovane, al quale la comunità di Pietrelcina riserverà l'ultimo saluto, stringendosi ancora di più ai genitori ed al fratello, travolti da un dolore insopportabile. Un destino assurdo, quello toccato ad Umberto, impegnato nella pizzeria ristorante di famiglia.

Due le persone indagate per il suo decesso: una 56enne di Pietrelcina, che era al volante di una Fiat Punto, e un 76enne di Pesco Sannita che guidava un fuoristrada Land Rover, difesi, rispettivamente, dagli avvocati Antonio Frattolillo e Nicoletta Pacifico. Per il papà di Umberto, invece, parte offesa, l'avvocato Sergio Rando. Come si ricorderà, il 25enne era in sella alla sua moto Guzzi che, secondo una prima ricostruzione, avrebbe dapprima urtato una Land Rover, poi si sarebbe scontrata con la Punto che procedeva in direzione opposta. Tantissimi i messaggi di cordoglio di amici e conoscenti della vittima, tutti intrisi di profonda tristezza per la scomparsa di Umberto: addio ad un ragazzo perbene e ad un grande lavoratore.