Maxi furto di mezzi per 300mila euro a Viterbo, trovati in capannone a S. Agata Fondamentale il gps su un bobcat, mezzi di una impresa che sta eseguendo i lavori per la fibra

E' stato fondamentale un gps che non sono riusciti ad eliminare: era installato su un bocat, ha consentito di seguirne i movimenti e di scoprire ciò che era successo. Un maxi furto a Viterbo di mezzi che sono stati rinvenuti a Sant 'Agata dei Goti. Erano custoditi nel capannone di un 57enne già noto alle forze dell'ordine – è difeso dagli avvocati Danilo Riccio e Osvaldo Piccoli -, sono stati riconsegnati all'impresa che nella città laziale sta eseguendo i lavori per la fibra.

Nel mirino dei ladri erano finiti 3 bobcat cingolati, 4 trapani idraulici, 4 seghe di quelle che servono a tagliare l'asfalto, 1 escavatore cingolato, 1 battitore per l'asfalto, 4 benne idrauliche, per un valore complessivo stimato in 300mila euro.

Le indagini erano state avviate dopo la denuncia dell'impresa, giunta a Sant'Agata con due bisarche sulle quali sono stati caricati i mezzi, riportati alla base. Con l'eccezione di tre seghe che i carabinieri della Stazione saticualana hanno sequestrato per la presunta assenza di una documentazione relativa alla proprietà.