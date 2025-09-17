"Apologia del nazismo, frasi di matrice razziale": un 37enne perquisito da Digos Benevento. Nel mirino di una inchiesta del pm Capitanio

Gli hanno contestato l'articolo 604 bis del codice penale: propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa.

E' l'potesi di reato formulata dal pm Marilia Capitanio nei confronti di un 37enne di Benevento, perquisito dalla Digos per un episodio accaduto il 18 luglio. Quando, usando il profilo instagram, aveva commentato un reel, un video di breve durata nel quale ne veniva riprodotto un altro, storico, di Adolf Hitler che accarezzava un cane.

Immagini alle quali il giovane aveva allegato le sue parole, ritenute di chiara matrice razziale e neo nazista: “Avanti anni luce... addirittura ci faceva sap... per come è progredita la società almeno ha dimostrato lungimiranza. E comunque io sono convinto che le erbacce vanno sempre estirpate alla radice. Bravo zio”.

Frasi incommentabili che gli sono costate l'avvio di una inchiesta e la 'visita' degli agenti, che gli hanano sequestrato gli apprecchi informatici. Il 37enne è difeso dall'avvocato Fabio Ficedolo-.