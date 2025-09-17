Geloso, vuole tornare con lei, la minaccia: "Ti getto acido addosso". Condannato Benevento. Stalking, 1 anno e 8 mesi a un 46enne

Un anno e 8 mesi, il risarcimento dei danni, da liquidarsoi in separata sede, in favore della parte civile. E' la condanna per stalking all'ex compagna decisa dal giudice Graziamaria Monaco per S. T., 46 anni, di Benevento, per il quale è stata respinta la richiesta di modifica della misura del divieto di avvicinamento, con braccialetto elettronico, alla donna, alla quale resta dunque sottoposto.

Difeso dall'avvocato Fabio Ficedolo, l'uomo era stato arrestato nel 2024 per i comportamenti che avrebbe mantenuto nei confronti della ex, parte civile con l'avvocato Viviana Olivieri. Secondo gli inquirenti, animato da una forte gelosia, e non accettando la fine della storia, l'avrebbe tempestata di telefonate e messaggi, e l'avrebbe pedinata nel tentativo di riprendere la realazione. "Ti getto l'acido addosso", le avrebbe urlato, dicendole anche che le avrebbe impedito di andare al lavoro. L'arresto era scattato quando la malcapitata aveva dato l'allarme: finito in carcere, ne era poi uscito e per lui era stato disposto, come detto, il divieto di avvicinamento.

Oggi la conclusione del processo e la condanna del 46enne.