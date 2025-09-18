"Le hanno fatto bere cocktail e ne hanno abusato", 8 anni a due due giovani Benevento. La sentenza per due 33enni di Montesarchio e Bucciano

Otto anni a testa ed il risarcimento dei danni, da liquidarsi in separata sede, in favore della parte civile.. E' la condanna stabilita dal Tribunle per E. F, 33 anni, di Montesarchio, e A. R., 33 anni, di Bucciano – per loro gli avvocati Vittorio Fucci, Cosimo Servodio e Alfonso Furgiuele- , riconosciuti responsabili di una presunta violenza sessuale di gruppo ai danni di una 17enne.

E' l'epilogo del processo di primo grado nato da una indagine della Squadra mobile, non scandita dall'applicazione di misure cautelari, su una vicenda datata 21 giugno 2015, che si sarebbe svolta nell'area industriale di Montesarchio, all'interno dell'auto di uno degli imputati. E' il teatro degli abusi che avrebbero compiuto dopo aver fatto salire a bordo una minore, che conosceva uno di loro, incrociata in precedenza ed invitata a bere qualcosa.

Secondo gli inquirenti, “approfittando della condizione fisica e psichica della ragazza, alla quale avevano fatto bere un cocktail alcolico”, l'avrebbe costretta a fare sesso orale e manuale e, infine,ad avere un rapporto sessuale completo. Il tutto sul divano posteriore della macchina, con la 17enne collocata tra i due giovani. Che, da parte loro, hanno sempre respinto ogni addebito, sostenendo di non aver mai usato violenza.

Il pm Marilia Capitanio aveva chiesto la condanna a 10 anni e 8 mesi dei due giovani, dei quali la parte civile, rappresentata dall'avvocato Fiorella Ferrante, aveva proposto la dichiarazione di responsabilità. Oggi la discussione dei difensori, che hanno sollecitato l'assoluzione dei loro assistiti: di diverso avviso il collegio giudicante.