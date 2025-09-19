Tribunale: lunedì Russo in città. Ricci e Vinetti proposti per due Corti appello Benevento. Prima visita del neo presidente. Ricci e Vinetti consiglieri a Campobasso e Potenza

In attesa dell'insediamento, è in programma lunedì prossimo la prima visita del nuovo presidente del Tribunale di Benevento, Michele Russo. Sarà l'occasione per entrare in contatto con i colleghi e la struttura che è stato chiamato a guidare.

Presidente del Tribunale di Larino dal 2016 al 2024 e, da allora, come facente funzioni, il dottore Russo ha lavorato ad Isernia, come giudice e pretore, è stato giudice presso il Tribunale di Campobasso, presidente del Tribunale di Mondovì e presidente di Sezione del Tribunale di Cuneo.

Intanto, la terza commissione del Csm ha scelto per nuovi incarichi altri due magistrati in servizio nel capoluogo sannita: il primo è il giudice civile Ennio Ricci, che dopo il pensionamento di Marilisa Rinaldi, da oltre un anno sta svolgendo il ruolo di presidente facente funzioni del Tribunale, che è stato proposto come consigliere della Corte di appello di Campobasso, l'altro è il gip Pietro Vinetti, destinato, se il plenum del Csm, come per Ricci, ratificherà la decisione, alla Corte di appello di Potenza come consigliere.

All'ufficio Gip che ha gia perso la dottoresss Loredanz Camerlengo, è in arrivo il giudice Maria Amoruso, di Napoli, attuale Gip presso il Tribunale di Novara.