Scontro tra auto e moto, centauro muore sulla tangenziale ovest Benevento. Il dramma, la vittima è un 56enne

Dramma lungo la tangenziale ovest, all'altezza dell'uscita Rione Libertà. E' questo il teatro di un incidente che, secondo una prima ricostruzione, ha causato la morte di un motociclista alla guida di una Kawasaki 1000 dopo l'impatto con una Citroen C3. Sul posto vigili del fuoco, 118, polstrada e polizia municipale.

La vittima è Antonio R., un 56enne della città. Nell'incidente è rimasta coinvolta anche una seconda macchina, una Grande Punto. La salma sarà trasferita all'obitorio del San Pio, a disposizione della Procura per i necessari accertamenti medico-legali.

Si tratta della seconda tragedia in pochi giorni, dopo quella costata la vita al 25enne pizzaiolo di Pietrelcina.

