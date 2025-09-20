Giubileo operatori giustizia, a Roma anche delegazione Ordine avvocati sannita Benevento. L'iniziativa in piazza San Pietro

E' una iniziativa che si è svolta oggi per la prima volta. E' il Giubileo degli operatori della giustizia, voluto da Papa Francesco alla vigilia dei 35 anni dall'omicidio del magistrato Rosario Livatino, ucciso dalla mafia il 21 settembre 1990.

Un appuntamento speciale in piazza San Pietro dedicato ai professionisti del diritto, al quale ha preso parte, con l'organizzazione della Camera civile, anche una nutrita delegazione dell'Ordine degli avvocati di Benevento ed Ariano Irpino. A mezzogiorno l'udienza di Papa Leone XIV, che ha chiesto ai partecipanti di rinnovare l’impegno di operare per il diritto e la giustizia.