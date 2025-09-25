Il dramma. Un malore mentre è a scuola, muore a 29 anni La vittima è un giovane di Ginestra degli Schiavoni che lavorava a Baselice

Le sue condizioni sono state sempre gravissime, ma il filo che lo teneva legato alla vita non si era rotto. Fino ad oggi, quando il suo cuore si è fermato per sempre. Filippo, di Ginestra degli Schiavoni, aveva 29 anni ed era un collaboratore scolastico. Per due settimane ha resistito con tutte le sue forze ad un destino assurdo che non gli ha dato scampo. Fatale il malore accusato il 10 settembre, mentre era in servizio presso la scuola di Baselice.

Secondo una prima ricostruzione, i suoi colleghi lo avevano trovato riverso sulle scale dell'istituto. Avevano immediatamente dato l'allarme, il giovane era stato soccorso e trasportato al San Pio. Inizialmente era stato nutrito il sospetto che fosse stato punto da un insetto, una zanzara: una ipotesi spazzata via dagli accertamenti ai quali era stato sottoposto. Il via ad una lunga attesa, nella speranza, purtroppo risultata vana, che ce la facesse a superare una prova tanto terribile. Filippo non era sposato, “era un ragazzo perbene e benvoluto da tutti”, ricorda il vice sindaco Zaccaria Spina. “La comunità è sconvolta ed incredula per ciò che è successo, per una tragedia che si fa fatica ad accettare”, conclude.

Tantissimi i messaggi sui social: “Non ti conosco personalmente, ma da ciò che mi hanno raccontato di te e da quello che hai pubblicato su fb, ho capito che sei un ragazzo speciale, con un animo sensibile e buono. Quello che ti è accaduto è davvero assurdo. Forza Filippo, non mollare!!! Che Dio ti possa aiutare!”, aveva scritto una persona due giorni fa. Ora il dramma. Domani pomeriggio i funerali di Filippo.