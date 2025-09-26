Muore a 29 anni: Grazie, Filippo, per tutto quello che sei stato, per come eri Il dramma di Ginestra degli Schiavoni

Ha suscitato una fortissima commozione la morte di Filippo, il 29enne di Ginestra degli Schiavoni, stroncato da un malore che lo aveva colpito il 10 settembre nella scuola di Baselice, dove lavorava come collaboratore. Una notizia terribile, anticipata da Ottopagine, che ha determinato un'altissima onda emotiva testimoniata dai messaggi apparsi social: succede sempre quando ad andarsene è un giovane.

“Vorrei dirti grazie. Per tutto quello che sei stato. Per la persona che eri. Per aver fatto parte della mia vita in modo così speciale. Ti porto con me, ogni giorno. In un gesto, in un pensiero, in un sorriso. Non sarai mai davvero lontano. Riposa in pace, fratello. Un giorno ci rincontreremo, e torneremo a ridere insieme”, ha scritto un suo amico.

Altri due lo hanno salutato cosi: “Ciao amico mio fai buon viaggio...Ciao Fili.. Veglia su di noi da lassù”. “R.I.P. anima bellaIl tuo amore è con noi,sarai per tutti un tesoro nel regno dei Cieli”. E c'è stato anche gli ha affidato un pensiero speciale: “Ciao Filippo. Abbraccia forte il mio papà a cui volevi tanto bene, anche da parte mia. Ci rivedremo un giorno”.

Come si ricorderà, il giovane era stato trovato dai colleghi riverso sulle scale della scuola. Soccorso, era stato trasporttao al San Pio, dove per due settimane ha lottato strenuamente, fino a ieri, quando la sua esistenza si è spenta. Questo pomeriggio i funerali.