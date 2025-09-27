Droga in casa, denunciato un 56enne. Altra 'roba' in un cortile condominiale Intervento dei carabinieri a San Leucio del Sannio

Nell'abitazione 36,86 grammi di marijuana, 1,31 grammi di hashish e una piantina di marijuana alta circa 85 centimetri; nel cortile condominiale due involucri contenenti complessivamente 19,52

grammi di hashish e 7,7 grammi di cocaina. E' il bottino dei sequestri – il primo a carico di un 56enne già noto alle forze dell'ordine, che è sttao denunciato, l'altro a carico di ignoti- eseguiti a San Leucio del Sannio dai carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Benevento della locale Stazione.