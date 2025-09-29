Rubano cassaforte in gioielleria, ma l'Audi è troppo stretta per accoglierla E' accaduto a Limatola

Erano in tre. Hanno provato a caricare quella cassaforte nell'auto, però troppo stretta per accoglierla. E a quel punto, immortalati da un video amatoriale diffuso sui social, se la sono squagliata a mani vuote.

E' accaduto a Limatola nella notte tra mercoledì e giovedì, quando nel mirino dei malviventi è finita una gioielleria in via Roma. Mancava poco alla mezzanotte quando - secondo una prima ricostruzione - i balordi sono riusciti ad entrare nell'attività commerciale, dalla quale hanno 'prelevato' il forziere contenente i gioielli. L'hanno portato in strada, ma non ce l'hanno fatta a caricarlo nell'abitacolo di un'Audi perchè troppo angusto.

Dopo aver tentato in tutti i modi, hanno abbandonato la refurtiva e sono scappati. Indagano i carabinieri, che non escludono l'ipotesi che le 'attenzioni' dei ladri potessero essere rivolte anche ad un locale adiacente.